VN zet tabak op zelfde zwarte lijst als clusterbommen

Het UN Global Compact Forum – een platform van de Verenigde Naties – heeft een voorstel om tabaksproducenten in de ban te doen, deze week aangenomen. Het platform beschrijft universele waarden van de VN op het gebied van onder meer mensenrechten, kinderarbeid, corruptie, gezondheid en wapenhandel. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij het platform en daarmee die normen en waarden onderschrijven. Daarmee zeggen ze hun best te doen zaken als corruptie en kinderarbeid in hun branche tegen te gaan.

Gejuich

Bepaalde bedrijven en branches worden al langer uitgesloten. Bijvoorbeeld producenten van onconventionele wapens als landmijnen en clusterbommen. Vanaf nu wordt het ook de tabaksindustrie in de ban gedaan. ,,Onder meer omdat er twijfel is over aanwezigheid van corruptie en kinderarbeid in de tabaksindustrie’’, zegt Rutger Haandrikman van de Hartstichting, die het nieuws met gejuich heeft ontvangen. ,,Maar ook gewoon vanwege het gezondheidsaspect. Wereldwijd gaan er jaarlijks 7 miljoen mensen dood aan de gevolgen van tabaksgebruik. Er is gewoon geen enkele positieve reden te bedenken waarom er sigaretten zouden moeten zijn. Dat erkennen de VN nu."

De gevolgen voor de tabaksindustrie zullen voelbaar zijn. ,,Veel institutionele beleggers kijken naar deze lijst om te zien waar ze veilig kunnen investeren’’, zegt Haandrikman. ,,Financieel zullen de tabaksproducenten het dus weer een stuk moeilijker krijgen. Maar ook is het gewoon de volgende stap in het verder ‘denormaliseren’ van tabak.’’

ABP