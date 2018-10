Vodafone waarschuwt voor sluwe phishingmails na grote storing

Volgens Vodafone is de mail verstuurd in navolging van de storing die gisteren gebruikers van de provider trof. Het bedrijf adviseert klanten om de afzender van de email te blokkeren en het bericht te verwijderen. Ook wijst de provider erop dat mensen niet op de e-mail moeten reageren. Het aanklikken van de linkjes in het bericht wordt bovendien met klem afgeraden. Ook de Consumentenbond waarschuwt voor de berichten. Volgens de bond zijn de fraudeurs ‘vernuftig te werk gegaan’.



Andere klanten zeggen op Twitter dat ze een melding krijgen dat hun sim-kaart verouderd is of komt te vervallen. De Consumentenbond en Vodafone wijzen erop dat het ook hier gaat om phishing. Op Twitter laat Vodafone aan een van de klanten weten dat het een phishing-sms is, die niet door het bedrijf verstuurd is. ,,Deze sms is al bekend en in behandeling genomen”, aldus het bedrijf.