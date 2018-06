Voetballertjes gedupeerd: clinic Schalke 04 gaat niet door na faillissement Nederlands bedrijf

Tientallen amateurverenigingen en vele honderden jeugdvoetballertjes zijn gedupeerd door het faillissement van het Nederlandse bedrijf Sporting Events BV. Het bedrijf organiseerde voetbalclinics voor kinderen bij topclub Schalke 04, maar is met de Duitsers in de clinch geraakt. Daardoor kunnen de reizen niet doorgaan en zijn honderden ouders hun geld kwijt. Schalke onderneemt juridische stappen en adviseert ouders hetzelfde te doen.

In een mail aan de betrokken clubs schrijft Sporting Events dat Schalke de stekker uit de samenwerking heeft getrokken. ,,Na dagen van onderhandeling en pogingen om met FC Schalke 04 tot een oplossing te komen moeten wij met enorme teleurstelling u berichten dat dit ons niet is gelukt. FC Schalke 04 heeft besloten om het project FC Schalke auf Tournee met onmiddelijke ingang te stoppen."

De clubs en ouders krijgen hun geld niet terug. Bij de clubs die zich hadden aangemeld is de irritatie groot. ,,Het leek in de communicatie net of we rechtstreeks met Schalke 04 te maken hadden", zegt Tanja Mulder van voetbalvereniging DSC '65 uit Dalerveen. ,,Gisteren kregen we plots een mail van Sporting Events."

DSC'65 zou de clinic in oktober hebben. ,,Zo'n clinic kostte 70 tot 100 euro, afhankelijk van de duur en de extra's", zegt Mulder. ,,Ongeveer twintig kinderen waren al aangemeld." Sporting Events bood ook clinics van drie dagen aan, die kostten enkele honderden euro's en boden ook de mogelijkheid tot een wedstrijdbezoek in Gelsenkirchen, de stad waar Schalke speelt.

Quote We raden elke betrokken partij aan om ook juridische stappen te ondernemen tegen het bedrijf. Woordvoerder

Hoeveel verenigingen precies getroffen zijn, is onduidelijk, maar op Twitter staan diverse berichten van clubs die eenzelfde mail hebben gekregen. Zo zijn onder meer Rood-Wit Veldhoven, GJS uit Dalem, sv Oeken (bij Zutphen) en Friese Boys het slachtoffer. Ook in België zijn clubs gedupeerd. Het geld was in de meeste gevallen al overgemaakt.

,,Voor vv Oeken komt dit bericht als een grote en vervelende verrassing", meldt de amateurclub op haar website. ,,Vorige week is er nog intensief contact geweest met de organisatie over het deelnemersaantal, de aanpak en de communicatie van eind vorige week door te spreken. Er is toen geen moment sprake geweest van het afgelasten van het evenement of eventuele problemen tussen de organisatie en Schalke 04 als vereniging."

Waarom het inschrijfgeld niet terugbetaald kan worden, is onduidelijk. Sporting Events was zaterdagochtend niet bereikbaar. In de mail schrijft het bedrijf, dat gevestigd is in Haulerveen, dat het niet 'in de mogelijkheid is om alle deelnemers terug te betalen en de normale kosten van onze bedrijfsvoering te dragen'. ,,Voor vragen over uw deelnamegeld verwijzen wij u naar de curator."

Reactie Schalke

Bij Schalke weerleggen ze de verklaring van Sporting Events. ,,Dat verhaal van Sporting Events klopt niet”, zegt Anja Kleine-Wilde, communicatieverantwoordelijke van FC Schalke 04 tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,Verschillende keren hebben we aangeboden om financieel te helpen, maar daar is nooit op gereageerd. Daarom hebben we enkele weken geleden besloten om de licentie in te trekken. Sporting Events mag niet langer in onze naam voetbalkampen organiseren.”

De Duitse club heeft ook een rechtszaak lopen tegen Sporting Events. ,,We raden elke betrokken partij aan om ook juridische stappen te ondernemen tegen het bedrijf.”

Rood-Wit Veldhoven on Twitter PERSBERICHT Schalke auf Tournee Vandaag zijn wij bijzonder onaangenaam verrast door het bericht - afkomstig van een van de deelnemers - dat het project Schalke auf Tournee is stopgezet. Lees meer: https://t.co/a7N7OFfh6Y

Pieter-jan on Twitter Lekker opgelicht door : #schalkeauftournee @SportingEvents3 Krijg je een leuk mailtje" Wij zijn namelijk niet in de mogelijkheid om alle deelnemers terug te betalen en de normale kosten van onze bedrijfsvoering te dragen. Kortom #failliet en 60EURO LICHTER