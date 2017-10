Voetgangers ‘s winters veel vaker aangereden: draag reflecterende kleding

Volgens verzekeraars zijn kinderen ook vaak betrokken bij ongevallen in de duisternis, zeker als het regent of druilerig is. ,,Het gaat dan vaak om wat oudere kinderen die met de fiets of te voet op weg zijn naar de voetbalclub of vioolles’’, licht Buis toe. Nu gaan die kinderen nog in het licht naar de sportclub, maar door de wintertijd is het vanaf morgen dan al donker. ,,Mensen denken dan al gauw: ach, het is maar een klein stukje, die verlichting komt later wel’’, vervolgt Buis. ,,Maar het letsel wat zij oplopen is soms ernstig en daar zit dan ook een revalidatieperiode aan vast.’’



Volgens Veilig Verkeer Nederland is verlichting of reflecterende kleding voor voetgangers extra van belang, omdat automobilisten steeds vaker tijdens het rijden bezig zijn met andere dingen, zoals de smartphone. VVN-woordvoerder Rob Stomphorst: ,,Reflecterende kleding kan er dan voor zorgen dat een automobilist zo’n voetganger of fietser nog wél ziet.’’



Veilig Verkeer Nederland ontwikkelde daarvoor in samenwerking met Hema de kledinglijn ‘Be Seen’, met bijvoorbeeld reflecterende sterretjes op kleding en laarsjes. De Finse politie bedacht in samenwerking met Veilig Verkeer Finland een reflector aan een touwtje voor in je jas of aan je tas. Een voetganger, zonder reflector, wordt met dimlichten vanaf 20 tot 40 meter gezien, terwijl een voetganger met reflector vanaf 150 meter afstand gezien wordt. Van Hasselt: ,,Een automobilist heeft dan meer tijd om te reageren. Het zou mooi zijn als dat hier net zo’n rage wordt.’’