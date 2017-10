Vogelradar onthult: polderspreeuwen daten massaal in Oostvaardersplassen

De ‘Robin Radar’ draaide afgelopen twee weken op proef in de Oostvaardersplassen, de uitgestrekte wetlands in Flevoland. In een gebied van 5 kilometer konden Cornelissen en andere onderzoekers alle grote en kleine vogels op de voet volgen. Het apparaat ziet geen verschil tussen een putter en een mus, of een zeearend en een grote zilverreiger. ,,Maar hij ziet wel of het een grote of kleine vogel is. En of ze in een groep vliegen of alleen'', zegt Cornelissen. Een witte stip op het scherm is een kleine vogel, een rode stip is een grote. ,,Vliegen ze in groepen, dan zijn het paarse stippen.''