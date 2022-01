Voice-deelneemster doet als eerste aangifte tegen omstreden regisseur vanwege aanranding

Tot vandaag waren er nog geen aangiftes tegen de omstreden The Voice-regisseur Martijn gedaan. Over hem kwamen in de Boos-aflevering zo'n vijftien meldingen binnen vanwege seksueel overschrijdend gedrag. De man zou vaak ongepaste seksuele opmerkingen maken en ongewenst handtastelijk zijn, zei presentator Tim Hofman in de uitzending.



Martijn zelf vindt dat hij niets verkeerds deed, zo zei hij onlangs in een interview dat nog voor de uitzending van Boos werd gedaan. Wel gaf hij toe dat hij kandidaten aanraakte vanuit amicaliteit. Hem werd om een reactie gevraagd op de beschuldigingen. Hij hield het bij een korte verklaring: ,,Ik ben nog steeds geschokt door de berichten rondom The Voice of Holland en de beschuldigingen die in de media worden geuit. Ik herken deze beschuldigingen niet. Met het oog op het onderzoek dat nu wordt gedaan, zal ik in dit stadium niet reageren in de media.”



Kort voor de uitzending van Boos verwijderde hij al zijn persoonlijke profielen op sociale media. Ook zijn eigen website ging offline. Waarom? ,,Dit is zo’n teleurstelling. Zo’n nachtmerrie. Daar wil ik niet meer aan worden herinnerd. Het is klaar”, zei hij.