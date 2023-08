Voldoende talenten vinden lijkt de valkuil van NSC

Met video OM vervolgt bedrijven en leidingge­ven­den verantwoor­de­lijk voor Stint, nabestaan­den opgelucht

Vijf jaar na het dramatische spoorongeluk in Oss gaat het Openbaar Ministerie (OM) over tot vervolging van twee bedrijven en de leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint. In 2018 kwamen vier kinderen om het leven toen de Stint waarin ze zaten op een spoorwegovergang in Oss plotseling tot stilstand kwam en aangereden werd door een trein. Nabestaanden reageren opgelucht op het nieuws.