Volgend jaar gratis kraanwater op 200 treinstations

Alkmaar krijgt eind deze maand de primeur van het eerste tappunt, de overige punten verrijzen voor eind 2019. Ze worden neergezet op locaties waar veel reizigers passeren, bijvoorbeeld op het stationsplein.



Met het neerzetten van tappunten op de helft van de Nederlandse treinstations komen de spoorwegen tegemoet aan een al jaren levende reizigerswens. ,,Deze vraag krijgen we heel vaak," zegt Roger van Boxtel, president-directeur van NS. ,,Veel mensen willen dat we wat doen aan het terugdringen van plastic afval." Herbruikbare flessen zijn bovendien populair, de vraag naar kraanwaterpunten is groeiende.



Eerder startten NS en ProRail in 2013 al eens een pilot waarbij drinkwaterpunten bij de stations van Almere en Amersfoort werden neergezet. Hoewel gekeken zou worden of reizigers het gratis water waardeerden, leidde de proef niet tot de komst van meer tappunten.



Vergunning

Nu dus wel. Volgens NS passeren straks 9 op de 10 reizigers tijdens hun treinreis een drinkwaterpunt. Wat Van Boxtel betreft komen die er uiteindelijk op alle ruim 400 treinstations. Hij roept gemeenten en drinkwaterbedrijven op mee te werken. ,,Het neerzetten lijkt eenvoudig, maar soms zijn er tig instanties bij betrokken en is een vergunning nodig."

Volledig scherm Roger van Boxtel is sinds 2015 president-directeur van NS © Dirk Hol

Met de drinkwaterpunten komt NS ook tegemoet aan politiek Den Haag. Dinsdag nam de Tweede Kamer een motie aan van parlementariërs Corrie van Brenk (50plus) en Suzanne Kröger (GroenLinks). Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) beloofde daarop met NS in gesprek te gaan.



Dat heeft meteen succes. ,,Hoewel we hier al langer mee bezig waren, gaf dit net het laatste zetje," bevestigt Van Boxtel, die de benodigde 3 miljoen euro in de NS-begroting heeft gevonden.



Dat de komst van de waterpunten de omzet van de eigen stationskiosken negatief beïnvloedt, neemt Van Boxtel voor lief. ,,Het terugdringen van afval en het promoten van een gezonde leefstijl vinden we belangrijker dan winstoptimalisatie."

Plastic soup

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) is in haar nopjes met het voornemen van NS. ,,Het is heel goed dat reizigers op stations hun flesjes straks gratis kunnen vullen met water. Want hiermee voorkomen we naast dorstige reizigers ook nog eens een boel onnodig plastic. De watertappunten zijn een uitstekend voorbeeld van hoe grote bedrijven bij kunnen dragen aan het tegengaan van de plastic soup."



Dat Alkmaar de primeur krijgt, komt overigens doordat waterleidingbedrijf PWN meteen enthousiasme toonde. ,,Vandaar dat de victorie bij Almaar begint," grapt Van Boxtel. Ook de volgende aan te leggen tappunten komen in Noord-Holland, het tweede waarschijnlijk in Heerhugowaard.