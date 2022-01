Volgens The Washington Post is het oer-Hollandse uitwaaien dé nieuwe trend

‘Vergeet hygge', het is tijd om uit te waaien’. De Amerikaanse krant The Washington Post heeft een artikel geschreven waarin het Nederlandse fenomeen uitwaaien (‘ Out-vwy-ehn ’) serieus én minutieus wordt ontleed.

Goed, in een tweet die eerder door de krant werd verzonden werd ons uitwaaien (voorzien van handleiding voor correcte uitspraak) nog versleten voor een Noorse traditie. Maar die omissie is vandaag verholpen met een nieuw bericht, om het artikel dat draait om dat ene exotische fenomeen dat we er in Nederland op nahouden te promoten. ‘Forget hygge, it's time for uitwaaien', zo stelt The Washington Post. Weg dus met dat gezellige, knusse bij elkaar zitten van de Denen. De lifestyletrend ‘out blowing', dát is pas een goed idee.

Wat volgt is een uitleg die aandoet als satire - als je een Nederlander bent tenminste. Nadat wordt beschreven hoe een Amsterdamse de stad verwisselt voor het strand - waar ze overigens gaat surfen, niet wandelen, zoals de meeste mensen toch doen als ze gaan uitwaaien - wordt uitgelegd hoe ‘fysieke buitenactiviteit in winderige condities’ in ons land gemeengoed is.

Tekst gaat verder onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Een ding’

Een professor in neurowetenschappen legt uit hoe tedere wind een therapeutisch effect kan hebben. Fitnessgoeroe en tv-persoonlijkheid Arie Boomsma komt er nog aan te pas, om uit te leggen dat het door corona bij ons echt ‘een ding’ is om naar buiten te gaan, de frisse lucht in.

De eerste Nederlanders hebben het artikel al gniffelend doorgeploegd en voorzien van commentaar. Zou de krant zich ook eens willen buigen over het fenomeen ‘kuieren'? En wat is er gebeurd met een even belangrijk Nederlands concept als ‘getting a fresh nose', oftewel een frisse neus halen? En niksen dan? ‘Dat doe je na het uitwaaien’, klinkt het resoluut.

In maart vorig jaar raasde er een storm over het land met hier en daar windstoten van wel 100 kilometer per uur. Wie echt wil uitwaaien zit op het strand in ieder geval goed: