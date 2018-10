Volkert van der Graaf mag emigreren

Volkert van der Graaf, de man die in 2002 Pim Fortuyn doodschoot, hoeft zich niet meer fysiek te melden en is vrij om te emigreren. Dat bevestigt zijn advocaat naar aanleiding van een akkoord dat Van der Graaf en het Openbaar Ministerie (OM) vandaag hebben gesloten.

Volgens die afspraak hoeft Van der Graaf zich niet meer te melden bij de reclassering. Wel moet hij tot 2020 elke twee maanden een schriftelijk verslag per e-mail inleveren. Daarin moet hij onder meer rapporteren hoe het met hem gaat, maar ook vertellen over zijn huisvesting, dagbesteding en relatie. Dat heeft Willem Jebbink, de advocaat van Van der Graaf, tegenover deze krant bevestigd. Volgens hem is Van der Graaf 'dik tevreden' met het besluit.



Volgens Jebbink gaat het hoger beroep dat morgen zou worden gehouden door het akkoord tussen Openbaar Ministerie (OM) en Van der G. niet door.

De overeenkomst houdt in dat Van der Graaf kan emigreren, iets wat hij al langer van plan is. Of hij dat ook meteen doet wil Jebbink niet zeggen. De Nederlandse Staat onderhandelde al weken met Van der Graaf.

Doodschoot

De 48-jarige Van der Graaf werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op politicus Pim Fortuyn in mei 2002. Met aftrek van zijn voorarrest zou zijn straf er eind april 2020 op zitten. Hij moest zich sinds zijn voorwaardelijke vrijlating in 2014 elke zes weken melden. Dat was een van de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling, net als een contactverbod met de nabestaanden en een verbod om met media te praten.



De rechter bepaalde in mei dat Van der Graaf, die aangaf te willen emigreren, zich niet meer hoefde te houden aan de opgelegde meldplicht bij de reclassering. De rechtbank was het met hem eens dat de voorwaarde niet meer zinvol is. De staat ging daartegen in beroep.

Sceptisch

De familie van Pim Fortuyn blijft sceptisch over Van der Graafs emigratieplannen. ,,We hebben nog niets gezien wat duidt op een daadwerkelijk vertrek en dus blijven we twijfelen aan zijn intentie om te emigreren", zegt advocaat Richard van der Weide namens de familie.

De raadsman kent zelf de inhoud van de overeenkomst tussen Van der Graaf en het OM niet. ,,Heel misschien staat erin dat hij wordt gedwongen om te emigreren, maar dat is juridisch vermoedelijk niet mogelijk, zo niet heel lastig." Al eerder had de familie aangegeven te hopen op een snel vertrek van Van der Graaf.