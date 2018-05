'Volkert van der Graaf wil elders in de wereld een bestaan opbouwen'

De moordenaar van Pim Fortuyn werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op de politicus in mei 2002. In hoger beroep kwam het gerechtshof in Amsterdam tot dezelfde straf. Nadat hij twee derde van zijn celstraf had uitgezeten, kwam hij vier jaar geleden onder voorwaarden vrij. Met aftrek van zijn voorarrest zou zijn straf er in 2020 op zitten.



Van der Graaf spande meermalen een kort geding aan tegen de in zijn ogen te strenge maatregelen die waren verbonden aan zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Zo kwam hij onder meer van zijn elektronische enkelband af en hoefde hij geen psychische begeleiding meer te krijgen.



Vorig jaar wilde het Openbaar Ministerie nog dat Van der Graaf weer terug de cel in ging, omdat hij de regels voor zijn voorwaardelijke vrijlating zou hebben geschonden. Hij werkte in de ogen van het OM niet goed mee aan de gesprekken met de reclassering. De rechtbank in Amsterdam was het niet met het OM eens en bepaalde dat hij niet terug naar de cel hoefde.