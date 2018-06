Morgen volop zomerpret, maar dan alweer kans op hevige buien

In Vlaanderen wordt het tropische feestje waarschijnlijk woensdagavond al verstoord door onweersbuien. Lokaal kunnen die gepaard gaan met hagel en wateroverlast. ,,In België wordt het behoorlijk pittig'', zegt weerman Michiel Severin van Weerplaza . ,,Misschien dat één bui net Maastricht haalt. Maar vanaf donderdag moet het hele zuiden van Nederland wel rekening houden met flinke regen- en onweersbuien. In de avond bereiken die mogelijk ook het gebied boven de rivieren. Vrijdag geldt voor het hele land code geel.''

Instabiel

Lokaal kunnen die buien weer voor wateroverlast zorgen, waarschuwt de weerman. Extra vervelend voor alle mensen die afgelopen twee weken hun kelders al moesten leegpompen of met lekkages of schade door afgewaaide takken kampten. Maar, sust Severin, zo erg als vorige week zal het niet worden. Toen gold twee dagen achter elkaar code oranje.



,,Dat waren buien van de ergste soort. Toen kampten we met wolken tot vijftien kilometer hoogte. Dat is echt extreem. Uit vijftien kilometer wolken boven je kan héél veel water vallen. Nu wordt het wederom warm en vochtig, maar de lucht is minder instabiel.''