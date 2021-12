Volwassen mannen barsten in tranen uit: 'Iemand uit dit kleine land is kampioen. Ik kan het niet beschrijven’

In Zandvoort is de Formule 1 overal. Als Max Verstappen als wereldkampioen over de finish komt, breken volwassen mannen in tranen uit. ,,Iemand uit dit kleine land is kampioen. Ik kan het niet beschrijven.”