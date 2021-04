‘Volwassenen zijn belangrijkste verspreiders virus op de bso’s, goed als zij zich kunnen testen’

Pedagogisch medewerker Roosmarijn Koelemeijer (38) van Natuurfontein speelt vandaag in het Amsterdamse Westerpark met de kinderen die deelnemen aan de noodopvang. Ze vindt het ‘gewoon fijn’ dat vanaf maandag de club weer volledig is. ,,Het is al zo lang geleden dat we alle kinderen hebben gezien.” Toch is de volledige opening van de bso ook stressvol, stelt ze. ,,Het is wel heel kort dag om nog van alles te regelen. Bijvoorbeeld intakes van kinderen die al hadden kunnen beginnen, als de coronacrisis er niet was geweest.”