Voor 140 mille aan scheepsschroeven gestolen in Yerseke

CORONAVIRUS LIVE | Sluiten teststraat Schiphol ‘echt zorgwek­kend’, geestelij­ke die virus ‘straf van God’ noemde nu zelf besmet

13:35 Tourorganisator ASO laat de komende twee dagen geen toeschouwers toe bij de finishes van de etappes. Daartoe is besloten omdat de Tour de France de komende dagen door ‘rood’ gebied rijdt. De lokale autoriteiten hebben voor morgen ook nog eens twee bergen afgesloten voor publiek. Het RIVM waarschuwt dat nieuwe maatregelen nodig zijn als het aantal nieuwe besmettingen in en rond grote steden zo hard blijft stijgen. Een avondklok voor studentensociëteiten en horeca en beperking van het aantal sociale contacten kunnen effect hebben. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.