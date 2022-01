‘Voor altijd in ons hart’: gedenkteken voor dood gevonden baby Amy

Op de plek in het Brabantse Wernhout waar in mei vorig jaar een overleden baby werd gevonden, is zaterdagochtend een gedenkhart geplaatst. Het kindje - dat later Amy werd genoemd, als erkenning voor haar bestaan - is vorige maand begraven op de begraafplaats achter de kerk in het dorp.