Voor bijna alle collectief verzekerden loont overstappen: zij kunnen samen 50 miljoen besparen

Veel mensen sluiten bijvoorbeeld via hun werkgever een collectieve verzekeringen af, omdat ze denken dat ze juist goedkoper uit zijn vanwege de zogenoemde ‘collectiviteitskorting’. De overheid schroeft die kortingen in 2020 terug van 10 procent naar maximaal 5 procent. Uit een nieuw onderzoek van vergelijkingsite Independer blijkt dat mensen die zelf zoeken naar een voordelige ‘gewone’ basiszorgverzekering in 2019 gemiddeld vijf tientjes kunnen besparen.

Bijna twee derde van alle Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. In de meeste gevallen via de werkgever. Van deze groep heeft bijna 11 procent alleen een basisverzekering. ,,Maar er zullen zeker ook mensen zijn met een aanvullende verzekering die beter over kunnen stappen als zij kiezen op prijs,’’ benadrukt onderzoeker Ramsis Croes van de NZA.



Uit eerder onderzoek bleek dat liefst 90 procent van de mensen niet wist dat die kortingen worden teruggeschroefd van 10 naar 5 procent. Oud-DSW-topman haalde Chris Oomen haalde in september hard uit naar dat type verzekering. ,,Nederlanders denken gelijk: oh god, daar krijg ik korting op, dat doe ik. Maar ze beseffen zich kennelijk niet dat de prijs eerder verhoogd is. Korting op een collectieve verzekering is waanzin, dat is eigenlijk gewoon stelen.’’