Voor complotdenker Micha Kat dreigt jaren cel, maar hij kan ook 1,5 miljoen krijgen van de Staat

Het gerechtshof in Den Bosch besliste namelijk vorige week dat de Nederlandse Staat de schade moet vergoeden die Kat heeft geleden na een procedure die een inmiddels gepensioneerde rechter, Hans Westenberg, ooit tegen hem voerde.

Westenberg spande meer dan vijftien jaar geleden een zaak aan tegen Kat. Die ging over een boek dat Kat had geschreven over Chipshol, de ‘nieuwe stad’ die had moeten verrijzen bij Schiphol - maar nooit van de grond kwam. In 2004 schreef Kat enkele stukken over een dubieuze gang van zaken tijdens één van de rechtszaken rond Chipshol, en daarna een boek. Kat beschreef onder meer dat Westenberg tegen de regels in contact had gehad met advocaten. Later bleek ook dat Westenberg daarover had gelogen.

De rechtszaak van Westenberg, tegen onder meer Kat, werd bekostigd door de Staat. Dát pikte Kat niet; hij eiste een schadevergoeding van de Staat. Kat vond het onjuist dat de Staat die procedure voor Westenberg heeft betaald. En daar heeft hij dus nu, na vele jaren, gelijk in gekregen.

De reden van de Staat om de procedure van Westenberg tegen de journalist te bekostigen, was het algemeen belang van de integriteit van de rechtspraak, en die van Westenberg als rechter in het bijzonder. Of dat doorslaggevende argument ook nog leidend was bij de beslissing om in hoger beroep te gaan én dat ook te bekostigen, is voor het hof echter niet duidelijk geworden, laat het gerechtshof Den Bosch weten in het vonnis van vorige week.

‘Deskundige zegt: 1,5 miljoen’

Hoe hoog de schadevergoeding is die Kat gaat krijgen, is nog onduidelijk. ,, In deze procedure ging het er met name om de aansprakelijkheid van de Staat vastgesteld te krijgen, en dat is gelukt”, zegt Kats advocaat Thijs Stapel. ,,De hoogte van de schadevergoeding moet in een zogeheten schadestaatprocedure worden vastgesteld, dat kan nog wel even duren. Ik wil die zaak voegen met de zaak tegen Westenberg, waarin min of meer hetzelfde oordeel is gegeven over de aansprakelijkheid van Westenberg jegens Kat en waarin ook is verwezen naar de schadestaatprocedure. Volgens de berekening van een deskundige hebben we het over ongeveer 1,5 miljoen euro. Ik ga die procedure binnenkort opstarten, maar verwacht niet dat nog dit jaar vonnis zal worden gewezen.”

Kat was ooit een gewaardeerd journalist, maar mede door de Chipsholzaak werd hij steeds argwanender en verviel hij in allerlei complottheorieën. De afgelopen jaren ging hij tekeer over onder meer corona, maar vooral liet hij zich regelmatig uit over pedonetwerken, samenwerkingsverbanden van min of meer bekende mensen die zich aan kinderen zouden vergrijpen. Daarbij schuwde hij het noemen van namen niet, zonder enige vorm van bewijs. Dat leidde ertoe dat diverse mensen bedreigd werden en beschermd moesten worden. Kat werd al meerdere malen veroordeeld en vluchtte naar Noord-Ierland, waar hij toch werd opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Inmiddels zit hij al anderhalf jaar vast.

Tijdens de zittingen in Noord-Ierland rond zijn uitlevering en tijdens pro-formazittingen in Nederland ging hij nogal tekeer. Dinsdag is dan eindelijk de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Hij loopt het risico nog voor enkele jaren achter de tralies te blijven.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: