Voor de rust in het land zou het fijn zijn als de overheid nu uitgestunteld was

Mutatie E484K zet voet aan wal in Nederland: hoeveel zorgen moeten we ons maken?

12:51 Met E484K heeft een zorgelijke extra mutatie van de Britse variant van het coronavirus voet aan wal gezet in Nederland, maakte het RIVM gistermiddag bekend. Wat is E484K precies, en hoeveel zorgen moeten we ons maken? ,,Dit lijkt geen goed nieuws.”