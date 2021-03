Voor het eerst lokprofiel gebruikt in strijd tegen jeugdprostitutie: verdachte gearresteerd

Verplegers zijn getuige bij huwelijk van coronapa­tiënt in ziekenhuis: ‘Moeten vechten om te overleven’

20 maart Er was even ruimte voor een liefdevol moment in de coronahectiek van het Deventer Ziekenhuis vrijdag: corona-patiënt Frank (52) uit Amsterdam trouwde er, met vier ziekenhuismedewerkers als getuigen, met de vrouw die al 29 jaar in zijn leven is.