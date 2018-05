Voor het noorderlicht naar Lapland? Het kan ook op Schiermonnikoog

Hier is het heet, in Rome regent het: klimaatver­an­de­ring of hebben we geluk?

13:45 Mei is nog maar net begonnen, maar het lijkt wel hartje zomer. Gemiddeld is het in Nederland in deze tijd 15 graden; nogal een verschil met de 28 graden die we nu halen. Op vakantiebestemmingen als Rome, Ibiza en Gran Canaria is het stukken kouder. Is dit klimaatverandering in werking?