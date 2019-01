Voor Leidse studenten hoort schurft er al gewoon bij

Of ze bekend zijn met schurft? Drie vijfdejaars studentes die in café Lipsius in Leiden net klaar zijn met hun lunch, knikken bevestigend. ,,Ik heb het zelf al twee keer gehad. Heel vervelend, want de jeuk is verschrikkelijk. Eerst wilde ik me niet laten behandelen, want de zalf die je moet smeren, is behoorlijk duur. Na twee weken was ik schurftvrij, totdat mijn vriend me kort daarna weer besmette. Toen ben ik in ons studentenhuis in quarantaine gegaan, zodat mijn huisgenoten ‘veilig’ waren’’, aldus één van de drie. Ze vindt het niet erg om in haar eigen studentenkring over schurft te praten, maar haar naam in de media vindt ze te ver gaan. ,,Mijn tante hoeft dit niet te weten, hoor.’’