Voor zeven moorden veroordeelde leider van Bende van Venlo wil via rechter vrijheid terug

Peeters was een van de achttien daders van de Bende van Venlo die werden veroordeeld. De bende van Venlo liet in 1993 en 1994 een spoor van dood en verderf achter in de Noord-Limburgse grensstreek: honderden geweldsdelicten en vele moorden waarvan er zeven bewezen konden worden. De speelfilm Van God Los is gebaseerd op de bende.

Peeters is niet de eerste die via de rechter onder zijn levenslange straf probeert uit te komen. Datzelfde doen ook Cevdet Yilmaz (in jaren 80 veroordeeld voor doodschieten van zes mensen in een Delfts café), roofmoordenaar Edwin Senff (in 1994 veroordeeld voor doodslag en tweemaal poging doodslag) en Loi Wah Chung (in 1989 veroordeeld voor moord op een vierkoppig gezin).