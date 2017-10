Voorarrest Michael P. met drie maanden verlengd

Een week geleden werd het lichaam van de 25-jarige Utrechtse Anne gevonden in een bosgebied bij Zeewolde. De politie vond haar op aanwijzing van Michael P., die vorige week maandag werd aangehouden. Hij verbleef in de forensisch-psychiatrische kliniek van Altrecht Aventurijn in Den Dolder in het kader van een resocialisatietraject. In 2012 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel omdat hij in 2010 twee minderjarige meisjes verkrachtte onder dreiging van een vuurwapen.