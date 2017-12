Voorarrest verdachte dodelijke steekpartij Maastricht weer verlengd

Bij de steekpartijen werden een 46-jarige man bij zijn woning in Botsaartstraat een 56-jarige vrouw in de nabijgelegen Joseph Postmesstraat gedood. Daar troffen de hulpverleners nog twee gewonden aan: haar 21-jarige dochter en een 50-jarige buurtbewoner die te hulp was geschoten.

Korte tijd later bleek dat geen van de aanwezigen in het Maastrichtse wijkcentrum door had dat de dader, met een bebloed gezicht en het mes nog in zijn hand, binnen was gekomen. „We wisten nog niet wat er gebeurd was en hebben geprobeerd hem kalm te houden met een glaasje water en papiertjes om zijn gezicht schoon te vegen'', beschreef bestuurslid Osman Öztürk van cultureel centrum Tevhid.