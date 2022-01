Voordeur ex-minister Ferd Grapperhaus beklad: ‘Pedo, nazi’

Op sociale media circuleren beelden van de bekladde voordeur in stadsdeel Centrum. Volgens een woordvoerder van de politie is er in Amsterdam inderdaad een melding binnengekomen over een bekladde voordeur, al wil de politie geen uitspraken doen over de identiteit van de bewoners. Vaststaat dat de betreffende woning eigendom is van oud-minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie).