'Voorkomen van aanval bijna onmogelijk'

Bij de aanval op de OPCW in Den Haag zetten de aanvallers een auto met zendapparatuur op een hotelparkeerplaats, direct naast het OPCW-gebouw. Ze deden de kofferbak open, maar werden op heterdaad betrapt en de aanval mislukte. De apparatuur zelf, ,,een laptop, een wifi-dongel, een richtantenne'', is volgens Groenewegen redelijk eenvoudig te verkrijgen. Maar om het vervolgens te gebruiken, dat is niet zo eenvoudig. ,,Het is niet zo dat een programma start wanneer je alles aansluit. Je moet data inspecteren en doorlussen, je moet echt weten wat je doet. En je hebt waarschijnlijk maar een paar uur, het moet direct goed werken. Dat is ingewikkeld.''



Wat de hackers precies wilden doen, is niet helemaal duidelijk. Groenewegen: ,,Als je de antenne op een gebouw richt, kun je het wifi-netwerk daar simuleren, of wegdrukken. Als mensen hun mobiele telefoon of laptop met jouw netwerk verbinden, kun je meekijken. Maar als je kwetsbaarheden van een opstelling kent, kun je ook proberen het netwerk zelf aan te vallen. Dan krijg je misschien toegang tot gebruikersnamen en wachtwoorden.''



Zo'n aanval kan bij iedereen gebeuren, maar een doelwit moet wel interessant zijn voor de aanvallers. ,,De OPCW ligt, gezien de politiek, meer voor de hand dan tante Truus op de hoek.''