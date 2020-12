Voorlopige visquota in afwachting brexit, vissers tevreden: ‘Dit geeft zekerheid’

Betekent de brexit het einde voor de Noordzee­vis­se­rij?

19 november Nederlandse vissers verkeren al jaren in grote onzekerheid. De kans dat ze volgend jaar niet meer in Britse wateren mogen vissen vanwege de brexit, wordt met de dag groter. De Haagse Hiske Ridder, die bezig is met haar tweede documentaire over Noordzeevissers, maakt zich grote zorgen. ,,Die enorme verbondenheid met de zee raakt me.’’