Voormalig advocaat Max Moszkowicz (95) overleden

Max Moszkowicz sr., die op 7-jarige leeftijd met zijn ouders uit Duitsland naar Maastricht vluchtte, was één van de bekendste strafpleiters van Nederland.



Aanvankelijk studeerde Moszkowicz sr. medicijnen, maar hij stapte al snel over naar een studie rechten. Hij verdedigde in zijn loopbaan enkele zware criminelen zoals Willem Holleeder, Cor van Hout en Klaas Bruinsma. Zijn zoons David, Max, Bram en Robert traden allemaal in zijn voetsporen.



In 2004 kreeg Moszkowicz sr. een beroerte, sindsdien woonde hij in het Belgische Hasselt. In 2013 werd hij uitgeschreven als advocaat.

Dynastie

Het feit dat zijn vier zonen Bram, David, Robert en Max eveneens advocaat werden, droeg bij aan zijn roem: er was sprake van een heuse dynastie. Bram werd van de advocatenzonen veruit het beroemdst. Dat zowel hij als zoon Robert later uit de advocatuur werden gezet voor overtredingen, maakte vader Moszkowicz door zijn medische toestand niet bewust meer mee. In 2004 kreeg hij een beroerte.

Samen met zoon Bram deed Moszkowicz sr. een aantal grote zaken. In de jaren negentig verdedigden zij een van de grootste hasjhandelaren uit de Nederlandse misdaadgeschiedenis: Johan V., alias de Hakkelaar. De Surinaamse ex-legerleider Desi Bouterse wilde Moszkowicz niet verdedigen, uit respect voor zijn advocatenvriend Gerard Spong, die vrienden had onder de slachtoffers van de Decembermoorden. Bram nam de verdediging van Bouterse wél op zich. In de jaren tachtig nam het familiehoofd Bram mee toen hij de Heinekenontvoerders Willem Holleeder en Cor van Hout bijstond. Beiden zouden in latere verwikkelingen met justitie de firma Moszkowicz trouw blijven.

De oude Moszkowicz stond bekend om het gevoel dat hij voor zijn clientèle aan de dag legde. Het zijn allemaal mensen van vlees en bloed, zo redeneerde hij, die recht hebben op een zo goed mogelijke verdediging. ,,Ik verdedig niet de daad, maar de dader. Als je de achtergrond bekijkt van een verdachte of veroordeelde, ontstaat er een heel ander verhaal’’, zei hij.

Reacties

Misdaadjournalist John van den Heuvel is ‘ontdaan’ door het overlijden van Moszkowicz sr., vertelt hij donderdagavond in RTL Boulevard. ,,Ik kende hem goed. De laatste jaren ging het al niet zo goed meer met hem, qua gezondheid. Hij was een buitengewoon scherpzinnig advocaat die eigenlijk in alle geruchtmakende zaken van de jaren ‘70 een hoofdrol speelde.”

Van den Heuvel vindt dat Moszkowicz sr. iemand was ‘die een grote rol heeft gespeeld in het op de kaart zetten van het vak van strafrechtadvocaat’. ,,Hij werd gerespecteerd door niet alleen zijn cliënten, maar ook door rechters en officieren van justitie. Het is een schok voor de hele rechterlijke wereld.”

