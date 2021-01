Voormalig AVRO-dj Romeo A. (65) krijgt zes jaar cel en tbs voor runnen jongensbordeel

De officier van justitie had eerder 10 en 8 jaar cel geëist. De opgelegde celstraffen zijn lager omdat de rechtbank niet alle feiten bewezen acht en omdat de rechtbank wil dat de mannen binnen een aanvaardbare termijn worden behandeld. Omdat bij beide verdachten sprake is van stoornissen moeten zijn daar volgens de rechtbank aan behandeld worden. Naast een celstraf moet het tweetal ook een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers en het geld dat zij hebben verdiend met de jongensboordelen terugbetalen aan de Staat.

Geruchtmakende zaak

In de geruchtmakende zaak deden zeven slachtoffers aangifte tegen L. en A., maar volgens het Openbaar Ministerie gaat het om veel meer jongens en mannen, minstens 22. Veelal ging het om kwetsbare jongens, ze zaten bijvoorbeeld in instellingen, hadden problemen met familie of waren zwakbegaafd. De werkwijze van de verdachten was steevast hetzelfde. De jongens die werden geronseld via de homo-chatsite Bullchat moesten op proefdate met L, terwijl A. dat vastlegde op camera. Vervolgens regelden zij de klanten en incasseerden de geldbedragen. Het duo stond terecht voor het plegen van ontucht en het ronselen van (minderjarige) jongens en jonge mannen om ze aan te zetten tot prostitutie.