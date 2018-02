Voormalig olympisch turnarts Nassar misbruikte Nederlandse studente

Toen Janine (niet haar echte naam) als 17-jarige een hernia kreeg, werd ze naar Nassar verwezen. Die heeft haar enkele keren aangerand, aldus de Nederlandse. De arts deed voorkomen dat hij zijn vingers bij haar inbracht om 'de stand van haar heupen te veranderen', als onderdeel van de zogenaamde behandeling. De inmiddels 33-jarige hockeyster sprak hierover met de begeleiding van haar hockeyteam, al deed ze dat op grappende wijze. Dat leidde niet tot actie tegen Nassar. Pas toen ze vorige week een brief kreeg van de universiteit over Nassar, besefte ze dat het dezelfde arts was die haar meer dan tien jaar geleden behandelde en misbruik van haar maakte.

265 slachtoffers

Het aantal bekende slachtoffers van Larry Nassar staat op 265, bleek tijdens het proces tegen de voormalige arts. De rechter verklaarde 'dat hij er in de staat Michigan, de VS en wereldwijd wellicht nog veel meer maakte’.



Twee dagen geleden werd Nassar voor een derde keer in korte tijd veroordeeld tot een jarenlange celstraf. Voor het misbruik van meisjes in een achterkamertje van Twistars, een elite turnclub in Dimondale (Michigan), kreeg de Amerikaan een celstraf van 40 tot 125 jaar te horen. Eerder kreeg hij een straf tot 175 jaar wegens onder meer misbruik van leden van de Amerikaanse vrouwelijke turnselectie, onder wie olympische medaillewinnaars als Simone Biles. Nassar gaf het misbruik toe. Daarvoor had hij al een straf van zestig jaar gekregen wegens bezit van kinderporno.