Voormalig Sparta-voetballer Rachid Bouaouzan verdachte in grote drugszaak

Ex-profvoetballer Rachid Bouaouzan maakt volgens justitie deel uit van de criminele organisatie rond de Rotterdamse drugsbaron Roger P., in de onderwereld beter bekend als ‘Piet Costa’. Hij zou zich na zijn voetbalcarrière, die in 2013 bij het Zweedse Helsingborgs IF, eindigde, hebben beziggehouden met de handel in drugs en witwassen.

Komende dinsdag staat de oud-voetballer van onder meer Sparta en NEC voor de rechter tijdens een pro-formazitting. Sinds hij eind 2020 werd aangehouden, zit hij in de gevangenis. De 37-jarige Bouaouzan kwam bij de politie in beeld door berichtendienst Encrochat die ze hadden weten te hacken. Drie maanden lang, tussen april en juni 2020, konden opsporingsdiensten live meelezen in de miljoenen chatberichten die werden verstuurd. Zo zouden de rechercheurs lezen dat ‘Piet Costa’ en een medeverdachte over Bouaouzan spraken als ‘die agressieveling’ en ‘de voetballer’.

Bouaouzan wordt ervan verdacht deel uit te hebben gemaakt van de organisatie van Piet Costa en geldbedragen van 75.460 en 78.800 euro te hebben witgewassen. Ook zou hij met drugsgeld een woning in de buurt van Barcelona hebben gekocht. De advocaat van Bouaouzan, Ruud van Boom, wil niets kwijt over de zaak.

Verdachte in grote drugszaak

De oud-voetballer staat samen met acht andere verdachten terecht in het onderzoek 26Sartell, dat gaat over het invoeren van grote partijen drugs. Het gaat om twee zendingen van respectievelijk 1015 kilo in 2015 en 3776 kilo in 2016. Daarnaast wordt Costa in verband gebracht met het smokkelen van een partij van 1200 kilo cocaïne in maart en april van 2020. De politie kwam er in het voorjaar bovendien achter dat Piet Costa via een corrupte agent inzage had in de politiesystemen. Daarnaast is hij verdachte in de zaak van de ‘martelcontainers’ in de Wouwse Plantage. Ook hier kwam de politie de zaak op het spoor via het hacken van Encrochat.

Piet Costa geldt als een kopstuk in de Nederlandse georganiseerde misdaad en wordt gezien als een van de grootste cocaïnesmokkelaars van het land. In juni van 2020 werd hij aangehouden in Rotterdam. Een andere verdachte is de 40-jarige Robin van O. uit Utrecht. Ook hij staat terecht voor het martelcomplex dat door de politie werd opgerold. Het OM vermoedt dat dit martelcomplex gebouwd is om criminele rivalen te martelen die drugswinsten gestolen zouden hebben.

Eerder in opspraak door horrortackle

De 37-jarige in Marokko geboren Bouaouzan kwam in 2004 in opspraak door zijn ‘horrortackle’ op het voetbalveld tijdens de wedstrijd van Sparta tegen Go Ahead Eagles op 17 december. Door zijn actie brak tegenstander Niels Kokmeijer zijn been zodanig dat hij een punt moest zetten achter zijn voetbalcarrière. De KNVB legde Bouaouzan een schorsing van tien wedstrijden op. Sparta besloot hem de rest van de competitie niet meer te laten spelen. Daar bleef het niet bij, want het Openbaar Ministerie (OM) klaagde Bouaouzan aan voor zware mishandeling; een primeur in het Nederlandse voetbal. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

Sparta verkocht Bouaouzan in 2007 aan het Engelse Wigan Athletic. Die club verhuurde hem aan NEC waar hij na diverse incidenten werd verbannen uit de ploeg. Bouaouzan sloot zijn voetballoopbaan af in Zweden bij Helsingborgs IF.