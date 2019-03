Voorwaardelijke celstraf voor vader die zoon in Syrië 200 euro stuurde

De Arnhemse vader maakte de 200 euro in 2015 over via geldtransferbureau Western Union. Zijn zoon, Jihad S. , had om het geld gevraagd. ,,Ik weet niet precies waar hij het voor nodig had, maar ik had wel door dat zijn leven daar armoedig was. Ik had medelijden met hem en wilde hem niet afstoten, dus heb ik dat geld overgemaakt’’, vertelde Kais twee weken geleden emotioneel tijdens de zitting. Het was de eerste en de laatste storting. De vader heeft inmiddels al twee jaar niets meer van zijn zoon, die 16 was toen hij naar Syrië ging, gehoord. Er zijn aanwijzingen dat Jihad, die zich in Syrië bij IS aansloot, is omgekomen.