Voorwaardelijke straf voor vogelliefhebber die kievitseieren uitbroedde

NS pakt flinke toename treinbede­laars aan met extra controles

14:42 Het aantal meldingen over bedelaars in de trein is volgens de NS de afgelopen tijd toegenomen. Met name de 'zakdoekjesleggers' wekken ergernis bij reizigers. Hierbij worden pakjes zakdoeken door de gehele coupé neergelegd, met daarbij een briefje waarop na een uitleg over bijvoorbeeld geldnood een bedrag wordt gevraagd.