Voorzitter politiebond Gerrit van de Kamp stopt na 18 jaar, onrustige periode oorzaak

Gerrit van de Kamp, al sinds 2004 hét gezicht van ACP (24.000 leden), legde medio februari tijdelijk zijn werkzaamheden neer nadat er twee anonieme meldingen over grensoverschrijdend gedrag binnenkwamen. De vakbond schakelde een extern en onafhankelijk bureau in om verder onderzoek te doen. Twee weken later bood het bestuur excuses aan Van de Kamp aan, omdat uit onderzoek niet zou zijn gebleken dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Die onrustige periode, waarin een lid van ACP sprak over een doofpotcultuur en er een speciale ledenvergadering moest worden ingelast, heeft op Van de Kamp diepe indruk gemaakt. ‘De afgelopen periode heeft geestelijk en lichamelijk een zodanige wissel getrokken op hem dat hij heeft besloten om afstand te doen van zijn functie’, zo laat de bond in een verklaring aan deze site weten. ‘Afhankelijk van zijn herstel blijft hij vanuit een andere rol betrokken bij de ACP en gelieerde organisaties.’

Flinke krachttermen

In de afgelopen jaren maakte Van de Kamp zich sterk voor betere werkomstandigheden en een hoger salaris voor politieagenten. In de zomer van 2020 sloeg hij bij deze site alarm dat de politie temidden van alle hevige coronaprotesten de grip op de samenleving dreigde te verliezen. ,,Dat is gewoon een kei harde realiteit. De politie ligt voortdurend onder een vergrootglas. Elk incident wordt tot in het kleinste detail breed uitgemeten, ook in de media. Agenten willen dat niet meer”, zei hij toen onder meer.

Van de Kamp viel de afgelopen jaren op door vaak met flinke krachttermen hard uit te halen naar politiek Den Haag. ‘We zijn dankbaar voor alles wat Gerrit als voorzitter heeft betekend voor onze ACP en de politieorganisatie en dat hij ook in de toekomst zijn kennis en expertise blijft delen’, stelt de vakbond. ‘Dat Gerrit afstand doet van zijn voorzitterschap betekent het einde van een tijdperk en tegelijkertijd een nieuw begin.’

Zijn gezondheid speelde hem al eerder parten en heeft voor ACP nu ‘de hoogste prioriteit’. ‘Daarna wordt gekeken hoe hij zijn werk voor politiemensen en anderen binnen het veiligheidsdomein voortzet.’

Grootste bond

Van de Kamp is sinds begin jaren ‘90 betrokken bij het vakbondswerk. Na als politieman te zijn begonnen als vrijwilliger van de ACP en een aantal jaren actief als beleidsmedewerker werd hij in 2004 gekozen als voorzitter. Van de Kamp staat volgens ACP bekend als ‘politieman in hart en nieren en een uitstekende onderhandelaar met een schat aan ervaring en historische kennis.’

De bond ACP bestaat sinds 1981 en is de grootste politievakbond van Nederland, met ongeveer 24.000 leden.