Voorzitter politievakbond is het zat: 'Als we niets doen, loopt het compleet uit de hand in Nederland’

Van de Kamp is het politieke beleid spuugzat en zegt dat een ‘structurele financiële investering’ van 400 miljoen euro noodzakelijk is om aanslagen zoals die op Peter R. de Vries in de toekomst te voorkomen. ,,Het lijkt erop dat ze van die moord maar niet willen leren.”

Als het kabinet besluit om niet op korte termijn iets te doen, kiest ze er bewust voor om het compleet uit de hand te laten lopen in dit land, waarschuwt Van de Kamp in felle bewoordingen. ,,Wegkijken kan niet meer: het is een kwestie van willen en weten of de politiek en het kabinet nu eindelijk stappen gaan zetten. Die stappen zijn zó fundamenteel. Zo belangrijk voor de leefbaarheid van onze samenleving, die meer dan ooit op het spel staat. Er is geen tijd meer voor spelletjes of achterkamerpolitiek. Het is tijd voor actie.”

Quote Italiaanse toestanden moet je met Italiaans beleid aanpakken. Keihard Gerrit van de Kamp

Van de Kamp, voorzitter van vakbond ACP, is zich bewust van de vele krachttermen die hij gebruikt. Maar het zit hem hoog, laat hij geërgerd weten. Zijn vakbond ziet de afgelopen weken ‘met lede ogen aan’ dat verregaande maatregelen uitblijven om de zware georganiseerde criminaliteit in Nederland het hoofd te bieden. Terwijl criminelen steeds onbaatzuchtiger en extremer worden in hun doen en laten, kampt de politie met een flinke onderbezetting en met een hoop zorgen over de toekomst.

Aanvullende wetgeving

Dat begint bij politiemedewerkers langzamerhand zijn tol te eisen, constateert Van de Kamp. Er is hulp nodig, en een flinke smak geld, bedoeld om te investeren in extra rechercheurs en politiemensen op straat. Bovendien moeten opsporingsdiensten die aanslagen verijdelen en zware criminelen opsporen, zo snel mogelijk meer bevoegdheden krijgen.

Volledig scherm Voorzitter van politievakbond ACP, Gerrit van de Kamp. © ANP

Hiervoor is aanvullende wetgeving nodig, zegt Van de Kamp. ,,Criminaliteit volledig uitbannen is natuurlijk onmogelijk, maar het gaat erom dat je het onder controle krijgt. Dat is in Nederland allesbehalve het geval. Sommige criminelen maken zelfs in gevangenissen de dienst uit. Dat soort Italiaanse toestanden moet je met Italiaans beleid aanpakken. Keihard.”

Italië

Van de Kamp noemt specifiek Italië, omdat officieren en rechters in dat land zien hoe de situatie in Nederland verergert. ,,Ook Italiaanse politiemensen, officieren van justitie en rechters hebben zich uitgesproken over de situatie in Nederland en de aanpak die nodig is. Zij zien hoe Nederland meer en meer te maken krijgt met maffiaorganisaties uit diverse landen en waarschuwen ervoor dat dit zonder fundamentele aanpak van het probleem zal verergeren.”

Wat volgens Van de Kamp al zou helpen: de invoering van Italiaanse anti-maffiawetgeving. Die zou Nederlandse politiemensen en ambtenaren meer (opsporings)mogelijkheden geven. Daarbij zou volgens ACP ook het detentieregime moeten worden aangepast, waardoor het runnen van criminele organisaties vanuit de gevangenis niet meer kan en moet er nagedacht worden over de aanpak van crimineel geld, bezit op naam van derden en een betere regeling voor kroongetuigen.

Wegkijken

De ‘afwachtende houding’ van het kabinet zorgt voor grote frustratie bij de politie, weet Van de Kamp. ,,Na jarenlang wegkijken door de politiek, ontkennen dat Nederland de kenmerken van een narcostaat heeft en jaren waarin de bovenwereld steeds meer onder invloed komt van criminelen, zou je verwachten dat er snel antwoord volgt vanuit de politiek en het demissionaire kabinet. Niets is minder waar.”

Het politiekorps telt 63.000 fulltimebanen, waarvan ongeveer 50.000 operationeel. De politie is naar eigen zeggen de grootste werkgever van Nederland.

Nieuwe cao De politievakbonden en het ministerie werden het in juni eens over een nieuwe cao. Politiemensen krijgen dit jaar onder meer een structurele loonsverhoging van 1,3 procent vanaf 1 juli en een eenmalige uitkering van 750 euro. De vakbonden hadden iets hoger ingezet, maar besloten voor nu toch akkoord te gaan. ,,Na vier maanden actievoeren werd duidelijk dat de formatie van een nieuw kabinet wel eens heel lang kon gaan duren of zelfs mislukken. Dat verhoogde het risico dat het afsprakenpakket van december 2020 aan politieke houdbaarheid zou inboeten”, lieten de bonden toen in een reactie weten. ,,Begin mei telden de politiebonden en de werkgever hun knopen en besloten samen om in het belang van de politiemensen alsnog zaken te doen - in ieder geval voor het jaar 2021.” ,,Uiteraard blijven de bonden zich sterk maken voor een verdere verbetering van de beloning van het politiewerk vanaf januari 2022. Daarover zal dan politiek zaken moeten worden gedaan met een volwaardig nieuw kabinet en een volwaardige nieuwe politieminister.” Grapperhaus noemde het ‘heel constructief’ dat het tot een akkoord gekomen is. Als demissionair minister wil hij niet ‘te ver vooruit rekenen’, maar hij heeft complimenten voor de partijen die hebben meegewerkt aan deze ‘tussen-cao’. Grapperhaus noemde het pakket aan afspraken ‘evenwichtig’. Bij de vorige cao-onderhandelingen voerde de politie stevig actie. De bonden dreigden toen zelfs met de zwaarste acties ooit: een heel weekeinde alleen nog bij echte nood uitrukken. Dat ging op het laatste moment niet door, in september 2018 werd toch nog een akkoord gesloten.

