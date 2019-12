Voorzitter Twents ziekenhuis: prins Claus was niet onder behandeling bij Jansen Steur

Update Twee verdachten opgepakt na steekpar­tij Drachtster kroeg en matpartij met politie

0:11 Bij een steekincident voor de deur van een café in Drachten is vanavond één gewonde gevallen. De daders gingen ervandoor, maar de politie wist later op de avond twee verdachten aan te houden. Het gaat vermoedelijk om jongeren van een jaar of 15.