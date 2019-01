Vorig jaar 18 auto's weginspecteurs aangereden door negeren rode kruizen

Boetes uitdelen

Het negeren is al langer een probleem. In 2018 werd daarvoor een recordaantal van 1500 boetes uitgeschreven, 40 procent meer dan in 2017. De boete bedraagt 230 euro. De politie controleert scherp, maar daarnaast hebben een aantal weginspecteurs de bevoegdheid gekregen om boetes uit te delen voor het negeren van een kruis.



De ervaringen met de proef, waarbij eerder 27 inspecteurs een BOA-status kregen, pakte positief uit, aldus Rijkswaterstaat. Daarom is besloten om landelijk 50 weginspecteurs op te leiden. Later dit jaar krijgen nog eens 30 medewerkers hun opleiding en beëdiging. De status is, volgens de inspecteurs, een steun in de rug en vergroot de veiligheid.