Vorig jaar meer meldingen van kinderontvoering

Meestal is er bij kinderontvoering sprake van een ouder die een kind tegen de wil van de andere ouder meeneemt naar een andere woonplaats. Centrum IKO ziet in de meldingen uit 2022 dat in 78 procent van de gevallen de moeder de ontvoerder was. De meeste kinderen die naar het buitenland werden ontvoerd kwamen terecht in Turkije. Van de kinderen die naar Nederland werden ontvoerd, woonden de meeste daarvoor in België, Polen of de Verenigde Arabische Emiraten.