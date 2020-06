Vrachtwagen met gevaarlijke stoffen slaat over de kop na aanrijding op A16

Volgens Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zitten er mileugevaarlijke stoffen in het voertuig waardoor de snelweg is afgesloten. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk.



Wel kan de woordvoerder van de Veiligheidsregio zeggen dat beide chauffeurs inmiddels uit hun voertuig zijn. Ook de bijrijder in de vrachtwagen is uit de cabine ,,Die van de vrachtwagen is er zelf uitgeklommen. Die in de personenwagen zat bekneld en is bevrijd.’’ Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.