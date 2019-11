Vrachtwagen rijdt in op stilstaande auto bij Heteren: twee doden

In de auto zaten drie mensen, van wie er twee ter plekke zijn omgekomen. De derde inzittende is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd gebleven.



De snelweg is tot zeker 5:30 uur afgesloten geweest voor verkeer in de richting van Oss. Volgens een politiewoordvoerder gebeurde het ongeval op een brug. Dat was ook direct de reden waarom de weg lange tijd afgesloten geweest is. ,,Op de brug is geen vluchtstrook waar we het verkeer langs de plek van het ongeval kunnen leiden’’, aldus een politiewoordvoerder.