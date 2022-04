Vrachtwagen vliegt in de brand, Noordtunnel tussen Gorinchem en Rotterdam dicht

De brand ontstond maandagochtend rond 06.45 uur op de A15 bij Alblasserdam. De vrachtwagen staat volledig in brand. Er is veel rookontwikkeling. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is onduidelijk wat er in de vrachtwagen zit.

Grip 1

Vanwege de brandende vrachtwagen werd de A15 volledig afgesloten in de richting van Ridderkerk. De brandweer is bezig om de situatie onder controle te brengen. Ook is opgeschaald naar GRIP 1. Verkeer in de richting van Ridderkerk wordt omgeleid via de N3 en A16.



Ook de A15 richting Gorinchem was vanwege de veiligheid enige tijd afgesloten, maar inmiddels is die weg weer open. Er zijn nog wel twee rijstroken dicht. Verkeer in de richting van Gorinchem wordt geadviseerd om te rijden via de A16, A59 en A27.