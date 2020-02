Vrachtwagenchauffeur (28) sloopt ophaalbrug in tweede werkweek: ‘Foutje van navigatie’

De gebeurtenis trekt veel bekijks in het dorp. De 28-jarige chauffeur ziet het met een zuur gezicht van een afstandje aan. Hij heeft net een lading bloemen vanuit Aalsmeer in Hazerswoude afgeleverd en wilde naar de volgende order.



,,De navigatie maakte een fout. Ga naar links, gaf hij aan. Ik kon gewoon over de brug, volgens de navigatie", zegt de Poolse chauffeur in het Engels.



De karakteristieke witte brug is totaal verwoest en zal worden verwijderd. Dat gebeurt na 12.30 uur. Of het dek blijft liggen zodat voetgangers en fietsers over kunnen steken, is nog niet bekend. Opvallend is ook dat het dek niet aan de kant van de scharnieren omhoog staat, maar aan de andere kant.



Het is niet de eerste keer dat er truckers klem komen te zitten onder de brug. In 1999 en 2015 was het ook al raak.