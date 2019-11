Vrees voor escalatie Pieten-geweld in Nederland

Zes arresta­ties voor steun van twee ton aan Islamiti­sche Staat via donaties

10:55 De politie heeft de afgelopen week, in samenwerking met de FIOD en de Belgische autoriteiten, zes mannen opgepakt in een onderzoek naar de financiering van terrorisme. Dinsdag werden drie mannen uit Midden-Nederland en twee mannen in België aangehouden. Woensdag volgde nog een zesde arrestatie in het midden van ons land.