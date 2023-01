Vrees voor stroomtekort vanaf 2030 door afhankelijkheid van wind en zon

Jongeman én zijn moeder voor de rechter om doodrijden kleuter: ‘Domste besluit dat ik ooit nam’

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 20-jarige man uit Hoogezand, die in 2021 een 4-jarig jongetje doodreed, geldboetes voor het rijden zonder rijbewijs en het veroorzaken van gevaar op de weg. Ook tegen zijn moeder werden in de rechtbank in Groningen boetes geëist omdat zij haar zoon achter het stuur had laten zitten.

10 januari