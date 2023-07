Vrienden winnen 1,3 miljoen bij Holland Casino en delen ‘uiteraard’ de buit

Agent Yusuf gebroken door pestende collega's: ‘Als ik kom te overlijden, is het de schuld van de politie’

Dertien jaar lang voelt agent Yusuf zich gediscrimineerd en getreiterd door zijn collega’s. De leiding van de Limburgse eenheid liet hem in de steek en keek de andere kant op. Nu zit hij thuis met een trauma. Opnieuw een pijnlijk verhaal over grensoverschrijdend gedrag bij de politie in ons land. ,,Mijn leven is kapotgemaakt.”