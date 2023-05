Vriendengroep die twee leden verloor overspoeld met steunbetuigingen: ‘Echt een rollercoaster’

Het vriendenpeloton van de stichting vertrok zaterdag met tientallen wielrenners vanaf café de Keyzer in Leiden. Vanuit daar zetten ze koers richting het Kopje in Bloemendaal, de favoriete bestemming van één van de overleden vrienden, om vervolgens weer om te keren naar de Keyzer. Daar werden ze ontvangen door vrienden, familie en andere bekenden voor een emotionele herdenking en de lancering van de stichting.

,,Een mooie, maar ook confronterende dag”, zegt voorzitter Tim Zuidberg (29). ,,Juist omdat er zoveel mensen waren. Dat ik dacht: hoe verdrietig is het dat dit daar de reden van is. Maar we hebben ontzettend veel lieve reacties gehad. Heel veel steun over wat we aan het doen zijn en hoeveel aandacht het al heeft gekregen.”

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Eerder deze week deelde Tim het verdrietige verhaal van de vriendengroep. In 2016 zag hun vriend Ian geen uitweg meer, afgelopen oktober maakte vriend Martin een einde aan zijn leven. Daarop besloot Tim samen met andere vrienden in actie te komen: ze richtten de Stichting We zien mekaar op. Sinds hij zijn verhaal deed op LinkedIn en verschillende media erover berichtten liep het opeens storm in donaties.

De stichting hoopte te starten met 10.000 euro, maar inmiddels schiet het bedrag omhoog. ,,Het gaat inderdaad ver boven onze verwachtingen, maar dat is alleen maar goed”, zegt Tim. ,,Het onderwerp zelfdoding is ontzettend belangrijk en verdient veel aandacht.” Met de stichting willen ze de mentale gezondheid onder jongeren dan ook beter bespreekbaar maken.

Overspoeld met steun

Het bericht van Tim op sociale media kon rekenen op duizenden reacties en ook na andere media-aandacht worden ze inmiddels overspoeld met steunbetuigingen en hulpaanbiedingen. Het was dan ook een ‘intense en bewogen’ week voor de jongens achter de stichting. ,,Het is een cliché, maar het is wel echt een rollercoaster geweest. We wilden er een mooie week van maken voor Martin en Ian, maar het ging allemaal wel heel snel.”

Vrijdag kwam het CBS ook naar buiten met nieuwe cijfers over zelfdoding. Daaruit bleek dat bij jongeren onder de 30 jaar zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak is. In 2022 maakten 1916 mensen een einde aan hun leven, gemiddeld zo’n vijf zelfdodingen per dag. Ruim twee keer zo veel mannen (1315) als vrouwen (601) pleegden suïcide in 2022.

Quote Het is niet raar als je een keer een gesprek met psychologi­sche hulp hebt. Het is überhaupt niet raar om te praten over hoe je je voelt Tim Zuidberg, Stichting We zien mekaar

Stichting We zien mekaar hoopt daar iets tegen te kunnen doen. ,,We willen onder meer laagdrempelig psychologische hulp aanbieden aan bijvoorbeeld sport- en studentenverenigingen”, legt Tim uit. ,,Zodat de mensen die dat nodig hebben in de maatschappij wat beter zichtbaar zijn. Dat het niet raar is dat je een keer een gesprek met zo’n iemand hebt. Dat het überhaupt niet raar is om te praten over hoe je je voelt.”

Stapje terug

Daar hebben ze inmiddels bijna 80.000 euro voor als startbedrag. Na de bewogen week hoopt Tim met de stichting nu ‘even een stapje terug’ te doen. ,,Het is goed om even te reflecteren op wat ons allemaal is overkomen. We weten nu nog niet waar het geld allemaal naar toegaat, maar daar gaan we rustig de tijd voor nemen. Ook voor alle reacties en berichten die we hebben ontvangen, ook van professionals die ons kunnen begeleiden. Dat in combinatie met onze eigen motivatie om dit heel goed te willen doen, denk ik dat dit een heel groot succes kan maken.”

