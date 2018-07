Vriendin Nine en pa Gerrie zien Groenewegen tweede keer wél winnen

Zo zit Nine met vrienden ’s middags voor het grote scherm in Amiens vlak voor de finish. Zoals ze ook vorig jaar in Parijs, toen Groenewegen op de Champs-Élysées zijn eerste Tourrit won, langs het parkoers stond. ,,Als hij vandaag niet wint. Dan kom ik niet meer hoor. Dan breng ik dus geen geluk.’’ Als Groenewegen in Amiens de finale ingaat durft ze soms niet te kijken.



Maar een paar minuten later, als Groenewegen voor de tweede achtereenvolgende dag met overmacht de sprint wint, springt Nine een gat in de lucht. Ze wordt gek van vreugde, rent naar de finishstraat, springt over het hek en valt Groenewegen om zijn nek en laat hem pas achter het podium weer los.



De vorige avond, na zijn eerste etappewinst, belde Groenewegen naar huis en vertelde dat er wellicht nog meer succes in het verschiet lag. ,,Dus hebben mijn vader en vriendin vanochtend de auto gepakt en zijn hier naartoe gereden. Alleen mijn moeder kon niet, want die moest werken. Toen ik een dag eerder won, waren ze er niet bij. Dus het is geweldig om te winnen nu we er wel zijn.’’