Vriesnacht achter de rug, in het hele land kans op gladheid en een zware spits

Oppassen voor wie de weg op gaat, zowel fietsers als automobilisten. In het hele land is er kans op zogeheten condensatiegladheid. De weg slaat eerst wit uit, en wordt daarna glad. In De noordelijke provincies is er daarbij vanaf halverwege de ochtend een kleine kans op ijzel als gevolg van lichte regen. Rijkswaterstaat verwacht een zware spits.

We hebben een koude nacht achter de rug met temperaturen aflopend tot min tien graden. Vanmorgen, iets voor zessen, vroor het in het hele land zo rond de 7 a 8 graden, met hier en daar enkele uitschieters.

Vanochtend is het in het zuiden onbewolkt, daar is dan ook de maansverduistering goed te zien. In het noorden komen wolkenvelden voor, waaruit later ook lokaal wat regen kan vallen. Waar de neerslag op een bevroren ondergrond valt, kan het verraderlijk glad worden door ijzel, meldt Weerplaza.

Morgen sneeuw

Vanmiddag drijven er ook wolken over het midden van het land, in het zuiden is het zonnig. Het is eerst nog flink koud met lichte of matige vorst, in de middag wordt het 2 tot 5 graden boven nul. Morgen is het bewolkt en gaat het sneeuwen. In Zeeland worden de eerste sneeuwvlokken tussen 6:00 en 8:00 uur verwacht.