Vrijgelaten Spaanse chauffeur Juan S. (45) van truckdrama 'mag niet rijden en gáát niet rijden’

Emotionele herdenking doden truckdrama: ‘Wat als we nou niet naar de barbecue waren gegaan?’

In kerkgebouw De Poort in Oud-Beijerland zijn woensdag de slachtoffers herdacht van het truckdrama in Zuidzijde op 27 augustus. De besloten dienst werd bijgewoond door tientallen betrokkenen. Onder hen ook nabestaanden van de zeven mensen die zijn overleden nadat een truck van een dijk afreed en middenin een buurtfeest belandde.

7 september